Jhendelyn Núñez saca aplausos con jugado baile en la previa de su cumpleaños

View this post on Instagram

Es jueves 😄y falta poquito 🎂 así que muevo el esqueletoooooo 💃 Por acá mucha felicidad de sept 💓 saludos y buena tarde 💫💫💫💫 #sincaerse 😅 Video: seco @cristobal.arc 🙌🏻 Coreo: @valebadillaa 🔥 @powerperaltadancestudio