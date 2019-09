"No sabes qué hacer para llamar la atención": Usuarios en picada contra Antonella Ríos por publicar fotos con poca ropa

Nuevamente la actriz Antonella Ríos está en el centro de la polémica, luego de publicar una serie de fotografías semidesnuda en redes sociales.

Fue particularmente mediante su cuenta de Instagram, donde la locutora radial tiene más de 744 mil seguidores, que publicó tres osadas fotografías, que no dejaron a nadie indiferente.

Diversos usuarios emitieron diversas críticas apuntando particularmente a la edad (45 años), y también a que tenía un hijo de 12 años que podía ver la imagen.

“Te sigo pero veo que ya no sabes que wea mas hacer llamar la atención”, “dile eso a tu hijo a los 14 .cuando sus compañeros te vean 😢😢😢😢”, “Dejare de seguirte mucho ego suerte y trata de evaluarte psicologimante me caes muy bn pero no entiendo tanto desnudo para que no lo necesitas muy insegura tratate”, “ya… Ahora… Con las piernas abiertas… Eso llamara mas la atencionnn…. Bomba 4…. Ya se convirtio en chana… Una mas del monton”, “Disculpen pero ella ya no tiene 18 años y tiene 2 hijos .no se que piensan ellos que su mamá se ande sacando fotos como revista barata .es mi opinión personal“, fue la tónica de los comentarios.

Revisa las publicaciones a continuación: