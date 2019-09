Eduardo Fuentes habló sobre su último intento por tener hijos

Eduardo Fuentes habló el difícil proceso que vivió para convertirse en padre en el programa No Culpes a la Noche de TVN. El periodista contó detalles del tratamiento que siguió junto a su esposa, el cual tuvo como resultado el nacimiento de su pequeña hija “Alma”.

“Fueron muchos años de tratamiento, de frustración, de pena, de llanto, de un gasto de plata impresionante, porque ustedes saben que en Chile un 80% de las parejas no lo pueden costear, yo estoy dentro de un porcentaje afortunado”, relató el comunicador.

“Alma fue el último intento, no había otra opción (…) De pronto, tres personas distintas nos mencionan al mismo médico. Entonces fue como ‘¿coincidencia? No creo’. Yo no creo en las coincidencias”, agregó.

Eduardo dijo su mayor deseo era convertirse en padre, sin embargo la decisión final sobre tomar o no el tratamiento era de su esposa: “Ese tipo de tratamiento es muy invasivo para la mujer, entonces desde mi perspectiva, era ella la que tenía que tomar la determinación. ‘La decisión es tuya’, le dije”, reveló.

“Lo hicimos. Hubo la posibilidad de hacer tres intentos. El primero lo hicimos, quedamos embarazados y se absorbió. El segundo lo hicimos, quedamos embarazados y nació Alma. Y el tercero, porque quedaba ahí y había que utilizarlo, quedamos embarazados y alcanzamos a estar harto embarazados, pero se absorbió, y mucho pena porque uno se ilusiona igual”, concluyó.