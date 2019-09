La emotiva despedida de Steffi Méndez a su papá: “Siempre me harás falta”

A pesar que la familia Méndez se encuentra en crisis, el músico Dj Méndez volvió a Chile para ser parte del programa de TVN “Gran Rojo” y se reencontró con su hija, Steffi a quién no veía hace casi un año.

Leopoldo aprovechó de estar con su hija, pero el tiempo ya se le está acabando, debido a que el exchico reality se radicó en Suecia, por lo que su pequeña le dedico emotivas palabras como despedida.

“Hace un año que no te veía, las dos semanas pasaron volando, va faltando poco para que te vayas y no te imaginas todo lo que me estabas haciendo falta, de hecho, siempre me harás falta…nuestras conversaciones eternas, nuestros almuerzos exquisitos INCLUSO, hasta nuestras discusiones”, escribió Steffi en su Instagram.

“Ha sido intenso, pero mi corazón y mente entienden tantas cosas junto a ti, que estoy tan feliz de tener un padre ejemplar como tú, eso como si me hubiera tocado elegirlo. Mi amor es incondicional para este ser humano, si es que es un humano”, sentenció.