"Para qué voy a vivir": La Chilindrina se desahogó tras la muerte de su esposo

María Antonieta de las Nieves, la mujer tras el personaje de la Chilindrina en El Chavo del 8, entregó unas sensibles declaraciones tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, locutor del popular programa familiar quien dejó este mundo a la edad de 85 años.

La actriz mexicana habló sobre el tema en conferencia de prensa y preocupó a los televidentes por sus declaraciones marcadas por el dolor.

“No tienen ustedes idea. Es lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento; y lo mejor también porque él no se ha ido, sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa: que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, no nos íbamos a ir e íbamos a estar juntos en la vida y en la muerte”, comentó María Antonieta.

“Siempre va a seguir significando exactamente lo mismo, porque para mí no se ha ido. No he derramado una lágrima ni la voy a derramar porque él está conmigo. Hasta que los dos estemos juntos, ahí vamos a llorar los dos, pero de la alegría”, explicó.

“Es muy difícil para mí… he pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando en qué podría decir. Hoy mi vida ha dado un cambio total… El amor de mi vida se me fue, no sé qué más puedo hacer y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué voy a hacer, para qué voy a vivir… si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo”, concluyó la actriz de 68 años.

Es necesario destacar que María Antonieta y Gabriel gozaron de 48 años de matrimonio y tuvieron dos hijos Verónica y Gabriel.