Rafael Araneda pasó su cumpleaños lejos de casa y Marcela Vacarezza le dio una emotiva sorpresa

Rafael Araneda celebró su cumpleaños N°50 en Miami, lejos de sus cercanos, y recibió una grata sorpresa. El comunicador actualmente reside solo en Estados Unidos, país donde conducirá el programa “Enamorándonos”, de la cadena Univisión.

Es necesario destacar que Rafael se fue del país hace algunas semanas, sin su familia, para emprender este nuevo desafío laboral. Por lo anterior su esposa (Marcela Vacarezza) e hijos no quisieron estar ausentes en el día de su cumpleaños y le dieron una grata sorpresa.

El comunicador compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve muy alegre en pijama y luciendo cotillón de cumpleaños. En la imagen Araneda agradece a su familia por viajar hasta Miami y sorprenderlo en su día especial.

“Hoy desperté feliz al lado de mi hermosa Marcelita, mis preciosos hijos, sus abrazos y regalos… Un cumpleaños que lo estoy viviendo de manera muy especial. Disfrutando de nuevos desafíos profesionales, formando parte de un equipo maravilloso que me ha hecho sentir en casa. También, lejos de muchos otros que me dieron la confianza para llegar hasta acá. ¡Eso no se olvida jamás!“, escribió el comunicador.

“Sólo tengo palabras de gratitud para mi hermosa y enorme familia, para mis amigos de la vida, y los nuevos amigos que se han sumado en el camino.

Gracias a tantos y por tanto amor ❤️ Un brindis aparte por mi Padre y por mi Madre. ¡Gracias por regalarme la bella posibilidad de ser parte de ésta hermosa historia que me ha tocado vivir!”, agregó Rafael.

Revisa la imagen a continuación: