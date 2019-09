Francisca Merino vuelve a la televisión con un programa de entrevistas

La actriz y animadora de televisión Francisca Merino sorprendió a sus fanáticos al anunciar su reincorporación a la televisión.

Cabe recordar que “Pancha” como es conocida, ha participado en diversos programas, tales como “Bienvenidos” de Canal 13 y “La Huincha” de Televisión Nacional.

Esta vez la animadora volverá a la televisión de la mano de TV+, donde conducirá un programa de conversación que tendrá por nombre “En tus zapatos“.

Francisca comentó que “me interesaba el proyecto porque es algo que no he hecho y obviamente necesitaba reencantarme con los programas de televisión. Eso de encontrar algo que hacer en la televisión y no estar solamente en hacer por hacer”, dijo a El Mercurio.

Cabe mencionar que el espacio tendrá 12 capítulos, en los cuales la conductora entrevistará a diversos personajes locales: “No es que me siente a llenarlos de preguntas, sino que llego a su lugar de trabajo o espacios que frecuenten según sus propósitos y objetivos“, expresó.

Los invitados que tendrá el nuevo programa liderado por Merino serán: Katherine Salosny, Julán Ugarte -fundador del iF Chile- y Rodrigo Jordán. También expresó que podrían estar diversas personalidades chilenas que se fuero a Miami, tales como Iván Zamorano, María Alberó, Ana Sol Romero y Giancarlo Petaccia.

La fecha de estreno de esta nueva apuesta será el próximo 26 de octubre.