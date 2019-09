El especial lazo que une a Camila Hirane con otra actriz de "Verdades Ocultas"

View this post on Instagram

Con mi @aleoviedo nos conocimos hace 10 años en el @teatrolamemoria cuando el @carloemilioalonso nos hizo actuar juntas para un ejercicio de @rodrigo_laprovincia “Antígona” de Brecht. Ahí éramos Hermana Primera y Hermana Segunda, ahora somos Elsa y Rocío; y en la vida real nuestras madrastras son primas… Cáchense el amor épico ♥️ Aquí cuando ella estaba esperando a Manuel, su hijo precioso, que ahora tiene 3años