"Nos amedrentaba": Beto Espinoza criticó al Tío Marcelo de Cachureos

Beto Espinoza, el comediante conocido por su participación en Morandé con Compañía y por personificar al recordado Epidemia en el programa infantil Cachureos, declaró que Marcelo Hernández, conductor del espacio para menores, “amedrentaba” a sus trabajadores.

El personaje del humor nacional realizó las polémicas declaraciones en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, instancia donde le preguntaron quién fue mejor jefe; Kike Morandé o el “Tío” Marcelo.

“Kike Morandé, de todas maneras. Por su honestidad, es sincero, te dice las cosas en la cara. Buen jefe, buen amigo de su gente(…) Los que lo conocíamos de verdad sabíamos que era un tipazo“, explicó el comediante.

“Marcelo era distinto. Siento yo que no cuidaba a su gente. Nosotros, que éramos sus discípulos, su elenco, que trabajábamos 100 por ciento con él, y de corazón, en todo sentido, siento que él no nos cuidaba. Él nos amedrentaba demasiado (…) Nos decía’oye, hay 20 Epidemias más, si tu no lo hací hay 20 actores más que quieren entrar a tu puesto“, afirmó Espinoza.

“No había un apoyo a la labor que realizábamos (…) Era un profesional, un trabajador, es una gran persona, pero como jefe no era querido“, destacó el comediante.