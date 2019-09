Sandra O"Ryan desclasificó el "ataque de celos" que tuvo con Cata Pulido

Sandra O’Ryan desclasificó un supuesto incidente por celos que la enfrentó a Catalina Pulido. La actriz habló del polémico momento en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Recordemos que el tenso momento habría ocurrido mientras se grababa la teleserie Playa Salvaje protagonizada por Cristián Campos y Catalina Pulido, la cual contó con la participación de O’Ryan como actriz secundaria.

En ese tiempo Sandra era pareja de Cristian. La artista señaló que Pulido llamaba a su novio en momentos inadecuados para ensayar (como los días domingos), hecho que la molestó bastante y por el cual se enfrentaron.

“Él decía que no se podía ir en ‘mala’, porque tenía que grabar otros 90 capítulos con ella”, explicó O’Ryan.

Por lo anterior Sandra conversó con Catalina, quien se habría mostrado comprensiva ante la situación.

“Cata me muero de lata, porque no me parece que lo estés llamando a cada rato […] no me parece que venga a ensayar contigo a la pieza”, le dijo O’Ryan a Pulido.

Tras el incidente, Sandra dijo que Catalina le pidió disculpas. Pese a lo anterior, indicó que días después algunos compañeros de elenco hablaban de un supuesto “ataque de celos” de su parte, situación que según cuenta nunca ocurrió.