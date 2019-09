Yamna Lobos reveló las locuras que hizo para conquistar a Cristián Arriagada

Yamna Lobos reveló la particular e insistente forma con que conquistó al actor Cristián Arriagada. La bailarina definió el proceso como una “locura media psicópata” en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

“Hice una locura muy grande por amor. Hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y yo creo que ha sido la más épica en mi vida“, comenzó Yamna.

“Una vez yo estaba saliendo con alguien y lo estaba pasando súper mal (…) Una amiga me dice ‘acompáñame a esta discoteque’. Yo andaba con buzo, después de haber llorado toda la noche, fatal, entro, la voy a dejar y me encuentro con una persona, y al final me quedé conversando con él, en el VIP, así con buzo, llorando y salí enamorada de él. Entonces yo dije ‘esta persona es el hombre que yo quiero, es el hombre de mi vida’ y ahí empezó toda mi locura por amor”, explicó.

“¡Qué no hice por ese hombre! Lo primero fue, al día siguiente, terminar con quien yo tenía mi relación actual, terminé con él por teléfono y ahí empezó mi locura media psicópata la verdad (…) Nuestros mundos eran súper distintos. Hice como todo un mapa de su vida y me empecé a hacer amiga de sus amigos, frecuentar los lugares donde él estaba (…) Yo quería entrar en su mundo porque no me conocía y yo quería que él me conociera de verdad”, afirmó Lobos.

“Empecé a inventar cosas, fiestas para encontrarme con él (…) Para empezar a conocerlo yo inventaba eventos. Entonces me contrataban y yo decía ‘Oye, puedo ir con tal persona, él puede animar"”, reveló Yamna.

La bailarina contó que estaba tan interesada en conquistar a Cristián que para unas celebraciones de Fiestas Patrias averiguó la ubicación del actor. Tras determinar que estaba en Algarrobo viajó hasta el lugar en compañía de una amiga y lo buscó en diferentes fondas.

“Partí a buscarlo fonda por fonda, hasta que lo encontré en la Fonda Oficial. Entré y él estaba bailando con una chiquilla”, comentó Yamna quien afirma que se metió en medio de la pareja para interrumpir el momento.

Al parecer el actuar de la ex chica Rojo molestó al actor, quien se negó a bailar con ella y se alejó.

“Por el psicopateo él ya me había tomado un poco de rechazo (…) Dije, ‘ya, lo voy a dejar tranquilo’, pero le mandaba mensajes, un chiste un día, otro día un ‘hola como estay”, cosas así como que pasara piola”, agregó.

Lobos estuvo alejada de Arriagada un año, hasta que llegaron las celebraciones de Año Nuevo. La pareja se reencontró en una fiesta y las cosas no salieron como la bailarina esperaba.

“Llegué a la fiesta, hice lo mismo que para el 18, sabía donde estaba, pagué una entrada carísima y de entrada me dice ‘¡que hací aquí!’ y ya había pasado un año. Me fui llorando a mi casa porque soy media intensa, dramática. Me fui llorando en el piso y dije nunca más”, explicó.

Tras el último incidente la pareja perdió el contacto tres semanas, sin embargo Arriagada decidió romper el hielo y saludó a la bailarina con un mensaje de texto.

“Como no le mandé mensajes como en tres semanas después de un año me extraño poh, estaba acostumbrado“, dijo Yamna.

“Nos pusimos a conversar y por casualidad, la primera casualidad en un año, teníamos un amigo en común, que era mi mejor amigo de infancia y su compañero de colegio. Nos encontramos en un asado de compañeros de colegio y ahí yo le digo ‘Oye tengo una pega, me voy de gira a sur y necesitan un animador“, contó Yamna.

“Nos fuimos 15 días y como la última semana dijo ‘sabí qué, de verdad tengo que reconocerlo, me gustas y me enamoré de ti‘”, concluyó la bailarina.