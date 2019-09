Ricky Martin confirma que será padre por cuarta vez junto a su esposo: "Estamos embarazados"

Durante la jornada de hoy el cantante puertorriqueño Ricky Martin entregó un importante anuncio: será padre por cuarta vez, junto a su esposo Jwan Josef.

El artista aprovechó su participación en los Human Rights Campaign, espacio que vela por los derechos de la comunidad LGBT+, donde develó esta noticia.

“Quiero contarles que estamos embarazados. Estamos esperando un bebé. ¡De acuerdo! Me gustan las familias que son grandes“, soltó el artista.

Ricky Martin se reservó detalles de cuándo se llevará a cabo el nacimiento de su próximo hijo, quien le hará compañía a Matteo, Valentino y Lucía.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019