"Te quiero pedir perdón a ti y a tu mujer": Las disculpas de Diana Bolocco tras sus dichos sobre Repenning

Continúa la polémica entre la conductora del matinal “Mucho Gusto” Diana Bolocco y su pareja Cristián Sánchez, luego de la conductora realizara un comprometedor “juego” con un productor del espacio.

Sumado a esto, y en el programa donde trabaja Sánchez, la periodista Bárbara Rebolledo estuvo de invitada, donde reveló diversos detalles de su vida y también de su pololeo con Cristián, hecho que no dejó indiferente a la animadora de “Mucho Gusto“.

Tras esto, en una una emisión del matinal de Mega Bolocco volvió a arremeter contra su esposo en tono de broma. Fue en ese momento cuando la animadora realizó una particular confesión sobre el periodista José Luis Repenning.

Diana expresó que si “fuera soltera, y José también, saldría con él“, palabras que causaron la impresión de sus compañeros de programa.

No obstante, Bolocco decidió disculparse tras sus dichos en el mismo espacio, expresando al periodista lo siguiente: “José, te quiero pedir perdón a ti y a tu mujer, porque yo digo cosas que siento… No me estoy retractando de mis palabras y no lo haría jamás“.

Luego de las palabras de Diana, su compañero de programa José Miguel Viñuela le expresó que “no sé por qué siento que anoche la retaron”, a lo que la animadora manifestó que “no, no, mi marido es evolucionado“.

Mientras que Repenning manifestó que se sentía “halagadísimo. Cualquiera estaría muy contento de que la Diana pensara eso“.