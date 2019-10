Yamna Lobos respondió a críticas por su "locura de amor": "Que absurdo todo lo que se armó"

Hace un par de días Yamna Lobos fue invitada al programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde detalló las “locuras” que realizó por amor.

Sus revelaciones fueron abordadas por diversos medios, así como por las redes sociales, lugar último del cual recibió duras críticas donde la catalogaron de “sicópata y patética”.

Recordemos que en el programa de CHV narró que se enamoró de un hombre y realizó un “mapa de su vida (…) me empecé a hacer amiga de sus amigos, frecuentar los lugares donde él estaba (…) Yo quería entrar en su mundo porque no me conocía y yo quería que él me conociera de verdad”, detalló la bailarina en la oportunidad.

Tras las críticas que recibió, Yamna Lobos decidió dar una respuesta a través de su cuenta de Instagram, donde se defendió de las acusaciones.

“A raíz de lo qué pasó en PH de Chilevisión, sobre una ex pareja, me puse a pensar, qué absurdo todo lo que se armó. Yo en ningún momento mencioné a ninguna persona, porque si algo me ha enseñado la vida es el respeto!!! Hoy en día, ya madura, miro hacia atrás y obviamente fue una locura jaja, pero en ese momento era lo que quería. Y si lograr algo que quieres es ser patética, quiero serlo toda la vida jaja (para las malas lenguas de siempre)”, partió redactando en la publicación.

Para finalizar agregó: “Hoy en día creo que hemos evolucionado y los cahuines no nos ayudan en nada. Por eso quiero aclarar esto, yo amo mi pega, estoy súper enfocada en eso, y admiro a cada uno de ustedes, así como también a mis compañeros que trabajan en farándula, pero saben!!! Siempre con respeto!!! Se puede opinar, pero de ahí a tratar a alguien de “patetic@“ cuando predican apoyar al género y blabla, eso sí que es ser muy penca!!! Seamos felices”.

La publicación recibió positivos comentarios, donde los internautas le brindaron apoyo a la bailarina, asegurando que si bien fue una “locura de juventud”, no debían por qué faltarle el respeto.

Aquí puedes ver su extensa publicación: