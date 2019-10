El día en que Patricia Maldonado no quiso recibir a Luis Jara en su casa

En una nueva emisión del programa radial “Sin Límite” la conductora Patricia Maldonado contó una curiosa situación que vivió con el animador de televisión Luis Jara.

La panelista de “Mucho Gusto” narró una historia de cuando ella decidió no recibir a su íntimo amigo en su casa de Curacaví.

“Cuando tú vas a mi casa me tienes que avisar. Te pongo un ejemplo: ‘Lucho’ Jara me llamó un domingo (…) y me dice ‘hola Maldo"”, comentó Patricia.

“Hola, ¿y usted dónde anda?”, le respondió la animadora a Luis Jara. “Cerquita de Curacaví. Te quiero pasar a saludar”, le dijo el cantante, a lo que Maldonado expresó que no quería que fuera a su casa.

“No, no pases porque no estoy en condiciones de recibirte“, declaró, sorprendiendo al conductor de “Mucho Gusto”.

“Me dijo, ‘¿me estás web…?’, entonces le digo: ‘no, el día domingo es para mí, y cuando yo invito el día domingo me gusta atender y en buenas condiciones, y no estoy en buenas condiciones"”, declaró Maldonado.

“Listo, y él lo entendió perfectamente bien“, concluyó la conductora radial.

Escucha el momento acá: