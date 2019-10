"Estaban todos hacinados, no tenía baño": Ernesto Belloni canceló show en circo y explicó sus razones

El humorista Ernesto Belloni está en el centro de la polémica, luego de que fuera acusado por la administradora del circo Los Mazzini, Sandra Miguel, de cancelar el show que iban a realizar.

Desde el circo compartieron un extenso mensaje en redes sociales, detallando la situación vivida con el comediante: “Lamentablemente por temas anexos a el circo el show de che copete de hoy viernes 04 de octubre no se pudo realizar debido a que solo minutos de iniciar el show CHE COPETE SE NEGO A TRABAJAR teniendo así que lamentable desalojar a nuestro público“, comenzaron expresando.

A esto agregaron que de parte del circo sí había disponibilidad para trabajar, ya que según ellos se desempeñan con profesionalismo antes de cada espectáculo circense, “pero esta vez fue Che Copete quien se negó a hacer su presentación inesperadamente“, declararon.

En esta misma línea, desde el circo aclararon que “en el interior y exterior de el circo estaba todo dispuesto para iniciar con normalidad, Che Copete estaba en el vestuario de el circo junto a sus artistas, pero a última hora simplemente se negó a trabajar dejando muy desprestigiado a nuestro circo el cual SI quería trabajar”, explicaron mediante redes sociales.

El comediante fue consultado por el programa Intrusos sobre esta polémica, quien respondió que las condiciones no eran las adecuadas.

“Se veía bien la carpa, pero no tenía micrófono, el camarín para mis artistas era un cajón donde estaban todos hacinados, no tenía baño (…) Tenían un cartel todo doblado entonces, obviamente, no hubo promoción y cuando vi que tenían 10, 20 entradas vendidas, dije ‘no le conviene a nadie hacer el show, ni a ellos ni a mí’”, expresó.

Sumado a esto, el humorista afirmó que le molestó el hecho de que “no hubiesen disponibles ni baños ni camarines decentes”.