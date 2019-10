Maroon 5 y Bon Jovi en el Festival de Viña 2020: ¿Qué tan ciertos son los rumores?

Este martes la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, encabezó una nueva conferencia de prensa sobre el Festival de Viña del Mar 2020 donde confirmó a los animadores oficiales del certamen, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, y entregó el listado de los nuevos artistas confirmados, donde uno en especial fue el gran ausente.

Es que en la actividad, donde se nombró con bombos y platillos a Ozuna, Ana Gabriel y Pablo Alborán -que se unen a Ricky Martin y Mon Laferte- se esperaba el nombre del número anglo del Festival, que según rumores sería el grupo Maroon 5.

Pero este no se escuchó, aunque consultada la alcaldesa no descartó su presencia en la Quinta Vergara. “No está descartado pero no está confirmado (…) Sería maravilloso que estuviera, pero yo siempre digo con el contrato firmado, el artista está confirmado. Si se dio el nombre es porque hay conversaciones y es muy posible que esté”, comentó Reginato en la conferencia.

El número anglo del Festival de Viña es uno de los más esperados y el concejal Sandro Puebla, parte de la comisión Festival, aseguró a Meganoticias.cl que efectivamente se están haciendo esfuerzos para tener a la banda californiana en el certamen. “Está 99,9% listo (…) tienen un pie sobre la Quinta Vergara”, indicó, revelando además que la negociación estaría entrampada en dos puntos.

El concejal aseguró también que otro de los números anglo que se baraja es Bon Jovi, presencia que respondería a la petición que hizo la comisión de tener más rock en el festival. Sin embargo, en este caso “hay algo no tan avanzado” en comparación a la banda de Adam Levine.

De todas formas queda tiempo para saber quienes conformarán el resto de la parrilla que se dará a conocer finalmente el próximo 26 de octubre en Miami.