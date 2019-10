"Cómo no vi esto": Matilde Burgos habló sobre abuso sexual en la Iglesia Católica

Matilde Burgos habló sobre los múltiples casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica y cuestionó su actuar como profesional. La periodista dio a conocer su postura frente al tema en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

“Me tocó entrevistar y conocer a las víctimas y fue otra cosa. Yo decía ‘¿cómo no vi esto?’ con ese sentimiento de culpa de decir ‘yo vi otra iglesia, dónde estaba, tenía la mirada en júpiter’. Al principio me sentí súper mal porque fallé siendo periodista, porque no encontré esto”, manifestó Burgos.

La comunicadora contó que tras entender lo que ocurría junto a su equipo de trabajó realizó una investigación exhaustiva y sin quererlo destapó “una caja de pandora que hasta el día de hoy no termina de cerrar“.

“Sé que todos los días conocemos una cosa peor que la otra (…) Las víctimas sentían con justa razón que no habían sido escuchadas(…) Hay veces en que a uno le toca tomar decisiones en la vida, ‘desenmascaramos toda la mugre que estamos viendo’, por supuesto. Si tu no estás del lado de las víctimas yo no voy a estar contigo“, relató la profesional.

“Hay miles de situaciones de denuncia que uno no las puede creer todas, pero yo te voy a escuchar y yo voy a hacer mi pega y voy a investigar, y empezamos a conocer historias horrorosas”, agregó la profesional.