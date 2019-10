"Mi héroe": Hermano de "Cangri" le dedicó conmovedoras palabras por su cumpleaños

Nicolás, hermano de Sebastián “Cangri” Leiva, dedicó un emotivo mensaje al ex chico reality que este sábado cumplía 26 años. El protagonista de “Los Perlas” falleció a inicios del año 2019 en el desierto boliviano.

Para recordarlo el joven publicó dos fotografías en su cuenta de Instagram donde aparece junto a Cangri en momentos de su niñez y escribió conmovedoras palabras.

“Feliz cumpleaños mi hermanito hermoso, primer año que pasamos nuestros cumpleaños separados. Qué amargo es todo esto, no sabes la falta que me has hecho estos casi 8 meses de tu partida”, escribió Nicolás junto a la imagen.

“Mi compañero de mil batallas, mi héroe, lo único que podría desear es tenerte conmigo un minuto y poderte abrazar y conversar, decirte lo mucho que te amo y te extraño, la mucha falta que me haces“, agregó el joven.

“Dame las fuerzas necesarias para poder luchar día a día por nuestros sueños, ayúdame a tomar siempre las mejores decisiones, como siempre lo hiciste en vida, siempre tuviste el mejor consejo para mi. Gracias por todos los recuerdos que me dejaste, te amo por siempre mi hermanito”, finalizó Nicolás en el emotivo mensaje.

La imagen superó los 17 mil Me Gusta y generó cientos de comentarios, entre ellos mensajes de apoyo para la familia de Cangri en este difícil momento.

Revisa la fotografías a continuación: