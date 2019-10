Carla Ballero se desmarcó de críticas por delgadez y reveló su "antidieta"

La ex musa de “Morandé con Compañía” Carla Ballero, durante el último tiempo ha recibido múltiples críticas por su delgadez, donde algunos internautas aseguran que no se ve saludable.

No obstante estos ácidos comentarios poco y nada le importan a la ex Morandé, de 45 años. O al menos así lo dejó en claro en una entrevista con diario La Cuarta.

“No leo nada de lo que ponen en Instagram, vivo en otro mundo, tampoco pesco la tele. Si sale algo mío por ahí no lo leo, ni me interesa. Me carga sacarme fotos, lo hago de vez en cuando y las subo”, partió comentando para el citado medio.

Bajo esta línea, informó que solo se enteró de las críticas a su peso cuando su nana se lo contó, explicando luego que sería algo genético. “Como de todo, no me interesa decir que hago dieta. Estoy todo el día trabajando, tengo un programa en la radio, mi cara está hermosa, mi vida está perfecta”.

Luego Ballero recalcó que así es su genética, con sus brazos marcados y desde los 10 años que tiene los abdominales marcados.

Un punto que sorprendió fue la “antidieta” que Carla mantendría, pues su alimentación no sería tan sana como muchos imaginarían.

“En la casa me como tres marraquetas en la noche. Como de todo, polenta, arroz, puré, pastas, papas fritas, tomo trago y me fascinan los completos, por lo menos dos veces a la semana. Normal me como dos completos, si tengo mucha hambre tres de mayo tomate”, fue parte de lo que detalló.

Por último se lamentó por las personas que la critican: “Me da lata que se hable del tema mío, que atroz, qué pena la vida de ellos. Si una persona opina de otra que ni siquiera conoce, para mí es alguien que no tiene vida“.