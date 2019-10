El incómodo e inesperado encuentro que tuvo Raquel Argandoña tras ser invitada a una comida

En una nueva emisión del programa radial “Sin Límite”, la conductora Raquel Argandoña relató una particular anécdota de cuando fue invitada a una comida.

La coanimadora del matinal “Bienvenidos” contó primero que usualmente ella siempre pregunta quién va a estos encuentros, para no toparse con alguna persona que no sea de su agrado, lo que no hizo en una de las últimas comidas donde fue invitada, en la cual asistieron alrededor de 12 personas.

Fue en este contexto que Argandoña expresó que “fui a esta comida y de repente yo estaba perfecto y tocan el timbre y, era una comida de no más de 12 personas, y llega mi ginecólogo con la señora“, declaró, a lo que su íntima amiga Patricia Maldonado expresó que “me muero“.

“Yo decía ‘ojalá que no le vaya a decir que es mi ginecólogo’, y nada… él mudo y yo lo miraba como diciendo ‘por favor ni se te vaya a ocurrir’ y no…”, siguió comentando la coanimadora del matinal de Canal 13.

Hasta el momento cuando una de las invitadas le preguntó si ambos se conocían: “No falta la que pregunta. Le dije: ‘sí, es mi ginecólogo’, se produjo como un silencio, pero igual es como que el doctor que más te conoce”, reconoció.

Finalmente expresó que para ella “lo más divertido es que cuando vamos al ginecólogo, por Dios que nos arreglamos”, a lo que Patricia expresó que “es muy normal”.

