Daniela Aranguiz fundamentó por qué no publicaría fotos desnuda tras ser madre

Hace unas semanas Wilma González compartió una publicación en donde posó en ropa interior y recibió un ácido comentario: “Que ejemplo para tu hijo“.

Si bien son muchas las mujeres que enseñan su cuerpo tras convertirse en madres, algunas no comparten esta opinión. Hablamos de Daniela Aránguiz, quien en conversación con Biut se refirió al tema.

“Cuando eres mamá y tus hijos crecen, tienes que tener un poquito de respeto por ellos, porque a los que los molestan en el colegio son a ellos, no a nosotras”, fue parte de lo que relató.

Tras esto, la ex chica “Mekano” relató que “hace un tiempo atrás me ofrecieron uan sesión de fotos desnuda, a cargo de cargo de Javiera Eyzaguirre, para la marca de zapatos Unique. Al principio me emocioné y pensé que sería un recuerdo para toda mi vida, pero después pensé ‘mis hijos tienen 10 y 12 y ellos van a ser juzgados en el colegio’. Tienes que pensar en lo que puedan pasar ellos, el bullying existe aunque no lo queramos. Y para evitar que eso pase o que le digan comentarios feos, yo prefiero dar un paso atrás (…) Ser mamá y dar amor, también es dar respeto hacia tus hijos“.

Aránguiz explicó que si bien cree que hablar del tema ayuda a que se normalice esta situación, recalcó la importancia por sus pequeños. “Lamentablemente aún no está normalizado y no me gustaría que a mis hijos los molestaran. Ya tuve la oportunidad de salir en revistas y programas mostrando muy poco, todavía puedo hacerlo, pero en un contexto. Pero si estás en una sesión de foto, con ropa interior, el dedo en la boca y tienes hijos, siento que les estás faltando el respeto y tienes que comprometerte a no hacerlos pasar una vergüenza así, porque ellos sufren eso”.

Finalmente fue consultada por las críticas que recibe en su Instagram, donde Daniela explicó que por lo general no recibe este tipo de comentarios. “Soy súper criteriosa en mostrar y poner límites. Entre lo vulgar y lo sensual, hay una línea muy delgada“, cerró.