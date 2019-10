Leonor Varela recordó a su fallecido hijo con video de su último cumpleaños

En noviembre del 2018 el hijo de Leonor Varela, Matteo, falleció. Desde entonces no ha pasado día en que la actriz no lo recuerde con sentidas publicaciones a través de las redes sociales.

El día de ayer se sumó una más, en donde recordó al pequeño que murió producto de una leucodistrofia, la que le quitó la vida a sus 5 años de edad.

Bajo este contexto la intérprete lo recordó con un sensible video, en donde se enseña el último cumpleaños de su hijo.

“11 meses desde que tomaste vuelo Te quiero recordar con este video que te regalamos para tu 5to y ultimo cumpleaños. Al igual que siempre y por siempre, te amo Matteo. I want to remember you with this video we made for your 5th and last birthday. As always and forever, I love you Matteo”, escribió en la emotiva publicación.

Aquí puedes ver el registro: