Marcelo Díaz sumó mensaje de apoyo a las protestas: "No más abusos ni excesos"

Marcelo Díaz se sumó a los futbolistas que comentaron la situación política de Chile en redes sociales. El volante de Racing se sumó a jugadores como Gary Medel, Claudio Bravo y Mauricio Pinilla, y demandó una pronta solución para las protestas iniciadas con el alza del pasaje.

“Exhibo con orgullo mi bandera empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos que les pertenecen. No más abusos, no más excesos! No permitamos que nuestro país caiga al piso”, publicó el mediocentro junto a una bandera de Chile.

Posteriormente, el ex Universidad de Chile indicó: “Busquen una solución rápida y beneficiosa para todos. Están a tiempo”.

Exhibo con orgullo mi bandera empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos que les pertenecen. No más abusos, no más excesos! No permitamos que nuestro país caiga al piso, busquen una solución rápida y beneficiosa para todos.Están a tiempo #ElPuebloUnidoJamasSeraVencido pic.twitter.com/zQSyet3Dvr — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) October 19, 2019

En la misma línea, Fabián Orellana también entregó su apoyo a las movilizaciones y criticó la presencia de militares en las calles. En Instagram, el ariete del Eibar subió una imagen con la papeleta que enlista algunas demandas de las manifestaciones, donde consignó: “Y le envías el ejército a tu pueblo”.

También se sumó a los mensajes el portero de Coquimbo Unido Matías Cano, quien en más de una ocasión se ha mostrado crítico con el Gobierno.

“Cuando el rico le roba al pobre se llama negocio. Cuando el pobre pelea por recuperarlo se llama violencia”, escribió el meta.

ATON Chile.