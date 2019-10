Pancho Saavedra tomó importante decisión tras ser criticado en Twitter

El comunicador de Canal 13 Francisco Saavedra fue fuertemente criticado este lunes a través de Twitter luego de manifestar su postura a favor de las demandas sociales. Esto, porque no se vio a él en las calles y su discurso fue tildado de “tibio”.

Lo cierto es que el animador de “Lugares que hablan” y “Contra viento y marea” no se encontraba en Chile y se defendió diciendo que no se podía “teletransportar” para cacerolear y que desde ya hace tiempo él estaba marchando y manifestándose por demandas sociales como la Ley Ricarte Soto.

Es por esta razón que en Instagram dijo que “no sabía qué escribir y Twitter para mi no es una verdadera ni confiable fuente de información” y que tras lo ocurrido tomó la decisión de suspender sus vacaciones.

El texto es el siguiente:

“Las ollas van a seguir sonando . Son 30 años desde que regreso la democracia y nadie ha sabido entender ni hacerse cargo de las demandas ciudadanas: Salud, educación, salarios y Pensiones, esta olla iba a estallar en cualquier minuto y las cacerolas no dejaran de sonar hasta tener reales soluciones a tanto problema. No normalicemos los raspados de olla ni tanta irregularidad que ha quedado sin castigo. No sabia que escribir y twitter para mi no es una verdadera ni confiable fuente de información, tampoco me gusta hacerle caso a todos los que instan a destruir y jamas voy a estar de acuerdo con los que están haciendo mierda mi pais. No soy una autoridad,pero suspendí mis vacaciones por q me duele estar lejos, Quiero y espero que se marque un punto de inflexión , que nuestras demandas después de 30 años sean escuchadas y solucionadas y quiero un Chile mejor para todos”.

Luego expresó: “Nos vamos a poner de pie . Te amo mi Chile hermoso”.