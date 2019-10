La triste pérdida que enluta a Alison Mandel: "No puedo ni siquiera expresar el dolor que siento"

View this post on Instagram

Hace un par de días mi gatita Muamia murió 🖤 llevándose con ella la mayor parte de mi corazón. No se si vuelva a respirar con mormalidad y no puedo ni siquiera expresar el dolor que siento. Durante 11 años temí todos los días que esto pudiera pasar y sucedió. Nunca conoceré una gatita mas hermosa y nunca más sentiré tu olor a pez y paz. Pero fui muy afortunada de encontrarte mi vida, pude dejarte ir ese día cuando aun estabas con la placenta sin embargo nos embarcamos en una relación dependiente y hermosa y fue lejos mi mejor decisión. No se como logramos ser la dupla que éramos pero me gustaría que supieran que éramos las mejores juntas. Preferí mil veces no salir para quedarme contigo y nunca tomé ese curso de actuación en otro país porque eso significaba muchos días sin ti y los días sin ti son fomes. Gracias Muamia hermosa por acompañarme en mis penas y alegrías, gracias por ser protagonista de mis mejores momentos y por este año tan difícil que he pasado no despegarte de mi lado, se que te puso muy feliz que me haya quedado en cama por 4 meses 💙 yo pensé que iba a ser terrible pero con tu energía no fue malo incluso me reí de lo mucho que te gustaba dormir. Te fuiste cuando te aseguraste que no quedaría sola y hasta para eso fuiste brillante y noble. Se que muchos de ustedes la querían por su especial carácter y por eso les comento su partida, fuiste la más hermosa, arisca, hasta rostro de un comercial y mejor compañera que una persona pudo tener, la vida me debe querer mucho a mí. Producto de un susto muy grande que le provocaron mis perros su corazoncito se detuvo justo en mis brazos 🖤 Muamia no era saludable y dependía de un remedio diario. No se el camino para superar este momento y me imagino que muchos de ustedes no comprenden este nivel de dolor, pero el que no ha amado a una mascota como yo a mi Muamia les aseguro que no conoce el amor. Perdonen que esté ausente de la contingencia nacional con este posteo pero la vida me dio un momento amargo y quedé suspendida en algo atemporal. Sepan que Muamia me comentó antes de partir que espera que las exigencias del pueblo sean escuchadas y que cada uno de nosotros reciba igualdad, era brillante 💙🐱