El duro mensaje de Faloon Larraguibel tras estallido social: "Se desvió el real sentido de esta lucha"

Debido al estallido social que ha experimentado Chile, han sido múltiples los rostros y celebridades nacionales que se han pronunciado sobre las protestas que se han tomado las calles.

Quien no se quedó fuera de este carro fue la ex “Yingo” Faloon Larraguibel, quien a través de las redes sociales entregó su opinión sobre la contingencia nacional.

Si bien Larraguibel se encuentra en Colombia, acompañando a su pareja Jean Paul Pineda, no se vio ajena a la situación que vive su país.

“¡Esto ya es un aprovechamiento de la situación! ¡Siguen los destrozos! ¡Se desvió completamente el real sentido de esta lucha! Los únicos beneficiados con todo esto son los delincuentes que tienen chipe libre para andar robado y destrozando lo que se les ocurra. ¡Flaites de mierda! #lopenseylodije”, partió comentando en una seguidilla de historias de Instagram.

Todo apunta a que Faloon habría recibido críticas en esta historia, por lo que compartió otra en donde se volvió a descargar.

“Creo que tendré que bloquear a varios, pero es mi opinión y la digo porque quiero, porque lo siento! Y para todos los que me dicen que no vea TV. Todo lo que he visto es porque mucha gente me lo envía directo! También vi la hermosa marcha que se realizó pacíficamente, pero después de eso que pasa? Hay saqueos y destrozos porque los delincuentes se aprovechan de esa situación! Estoy fuera de Chile y si puedo opinar porque soy chilena y me da mucha pena ver a mi país así! Yo también quiero un país más justo, toso lo queremos, por nuestros padres, abuelos, hijos! Pero destruyéndolo? Creo que no“, escribió luego.

Por último cerró con una nueva publicación donde invitó a no convertirnos en un país lleno de odio.