La singular reacción de Rafael Cavada tras ser interrumpido por manifestante en plena transmisión

El periodista de Chilevisión Rafael Cavada realizó un despacho desde las manifestaciones que se estaban realizando por la alameda durante la jornada de este miércoles.

Fue en este contexto que, en plena transmisión para el canal, el periodista fue interrumpido por uno de los manifestantes, quien realizó una particular intervención.

Mientras Cavada despachaba, un sujeto se acercó a él y envió un negativo mensaje al panelista de “Mucho Gusto” Karol Lucero, generando una particular reacción en el periodista.

El manifestante expresó: “Karol Dance degenerado cu…“, palabras que causaron una fuerte risa en Cavada, quien luego expresó que “hagamos en cuenta que eso se puede editar. Me hubiese gustado no emitir eso porque hay niños viendo a esta hora. Pero estamos en medio de una marcha y se pueden escuchar cosas que le gusten y otras que no. Mis disculpas”, dijo el periodista.

Cabe mencionar que hace hace más de una semana, Karol Lucero ha sufrido de una ‘funa’ masiva realizada en su contra, en la que diversas personas lo han tildado de ‘degenerado’, tras lo cual el animador se descargó por medio de sus redes sociales.

Revisa el momento acá: