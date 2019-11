"¿De qué primer mundo me hablas?": El tenso cruce de palabras entre Juan Pablo Sáez y Rodrigo Bastidas

En una nueva emisión del programa “Sigamos de largo” de Canal 13, se vivió un tenso momento protagonizado por los actores Juan Pablo Sáez y Rodrigo Bastidas.

Esto, luego de que Bastidas diera su opinión con respecto al proceso de votación en Chile, expresando que debería ser obligatorio.

“Cuando eres un niño, tus papás te ponen reglas. Así nos hemos educado, pero cuando cumples 18 años, ¿puedes hacer lo que se te pare la raja?”, consultó el actor.

Frente a sus palabras, Sáez manifestó que “muchos de los cabros que están en las calles son exchicos del Sename y que no tuvieron nunca la oportunidad de estar con sus papás”, dijo.

Comentario que no fue del agrado de Bastidas: “Juan Pablo, tú estás hablando de otra cosa, no tiene que ver una cosa con la otra. Con ese criterio tuyo, las personas que son huérfanas no podrían votar. Lo que quiero decir es que todos vivimos en una sociedad y debes tener por lo menos la obligación de ir a votar“, contestó el actor.

Juan Pablo Sáez no se quedó callado y decidió citar al sociólogo Eugenio Tironi: “Si no pensamos bien los cambios, podemos terminar peor que antes. Aunque muchos se enojen, podemos terminar peor que Venezuela”, sostuvo el actor.

Tras esto, Rodrigo manifestó que “esa es la típica técnica de meter miedo. Nos llevan metiendo miedo durante 30 años. Esta es una protesta de primer mundo, no es una protesta de pobreza. Hasta cuándo nos meten miedo”, dijo.

Finalmente, Juan Pablo expresó que “yo acabo de andar por la Alameda y está todo destruido, ¿de qué primer mundo me hablas? La Biblioteca Nacional está rayada entera, no me parece”, a lo que Bastidas contestó que “los chalecos amarillos de Francia también hicieron lo mismo y no por eso dejarán de ser del primer mundo“, concluyó.