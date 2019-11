"Fue una hu... innecesaria": La desubicada broma de Martín Cárcamo a Tonka Tomicic

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 estuvieron de invitados el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y el analista político Francisco Vidal.

El tema elegido para discutir en esta jornada fue el proyecto de ley anunciado por el Presidente, Sebastián Piñera, que modifica el ingreso mínimo a 350 mil pesos.

Fue en este contexto que los invitados abordaron este tema, relacionándolo con el alza de impuestos y la disminución en precios de los medicamentos.

De hecho, pusieron de ejemplo al conductor del espacio Martín Cárcamo, para hacer referencia a una pyme, lo que rápidamente generó bromas en los integrantes del matinal debido a su patrimonio, lo que el “Rubio Natual” se tomó con humor.

Frente a esto, Cárcamo expresó a los invitados que no realizaran bromas de ese estilo, porque los televidentes podían creer hechos que no son.

Posterior a sus palabras, los panelistas siguieron abordando el proyecto y el conductor realizó una pregunta a los presentes, provocando una broma del alcalde Lavín: “Martín está preocupado de la situación de él“, dijo.

Broma que no dejó indiferente al conductor, quien contestó involucrando a su compañera del espacio, Tonka Tomicic: “No crean una realidad que no es… porque si lo comparo con Tonka créeme que yo quedo chico”.

Palabras que no cayeron bien en Tonka, quien respondió de la siguiente manera: “Eso es muy feo, es muy feo porque cuando Insulza me tiró la pelota a mí, todos estaban calladitos y nadie se quiso meter con la pelota (…) yo soy buena compañera, no meto a nadie en el baile, me la como solita… ahí la dejo, yo digo no más”, expresó.

Tras esto, Martín reconoció su error al decir tal broma, mientras que Lavín expresó que retiraba lo dicho. Finalmente el conductor del matinal pidió disculpas a su compañera y amiga: “Debo decir que yo denante tiré una talla muy mal, fue una hu… innecesaria, así que te quiero pedir perdón y nada, tú sabes que yo te adoro y por favor perdóname, fue una talla muy mala“, dijo el “Rubio Natural”.

