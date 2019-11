La categórica respuesta de Silvina Varas a usuaria que la criticó por no compartir fotografías en las manifestaciones

La exparticipante del reality de Mega “Doble Tentación” Silvina Varas contestó de forma categórica la crítica realizada por una usuaria en Instagram.

Todo comenzó luego de que una usuaria le escribiera la modelo en una de sus últimas publicaciones y la cuestionara por no publicar imágenes de ella en las manifestaciones que se han realizado en la capital.

“¿Por qué no te sacas fotos en las marchas?” fue la pregunta que le realizó la mujer a la exchica reality, a lo que la modelo contestó de forma contundente: “Porque me interesa ir a la marcha, no mostrártelo“, expresó.

