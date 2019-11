Daniel Stingo aclara su presente en el matinal: le pidieron "bajar un cambio"

Se habló que habían “congelado” a Daniel Stingo como panelista del matinal “Buenos días a todos” de TVN. Pero no es así. El mismo abogado lo aclaró.

En conversación con Las Últimas Noticias, Stingo aseguró que “mi situación en el programa es normal hasta ahora. Yo mantengo un contrato”.

Sobre su frontal posición para tratar los temas de contingencia, reconoció que “hemos tenido conversaciones con TVN. Es un canal estatal, están preocupados, están tratando de mantener un equilibrio y son las reglas que hay“.

Además, dijo que a todos los del canal le han pedido “cuidar el lenguaje para que las partes se acerquen a conversar y, por otro lado, a mí me han pedido que como yo le pongo mucha pasión, hay que bajar un cambio a veces, pero no que no diga lo quiero decir”.

Consultado por su cruce de palabras con la diputada Marcela Sabat (RN), y que llevó que la editora del programa le ofreciera disculpas a la parlamentaria, el profesional de las leyes dijo que “quizás le pidieron disculpas, yo no se las he pedido”.