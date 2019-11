Aterrador: Claudio Castellón reveló que comparte su casa con espíritus 

Claudio Castellón reveló que sufre experiencias paranormales en su casa desde niño. El actor habló de la extraña situación en el programa La Divina Comida de “Chilevisión”.

Es necesario destacar que el tema se desarrolló cuando a Claudio le tocó ser anfitrión. El periodista Gustavo Huerta fue al baño de la casa del actor y señaló que alguien cerraba la puerta para impedirle salir.

A raíz de la situación descrita Claudio comentó que es seguido desde pequeño por dos presencias que corresponden a un hombre que mueve muebles y a un niño que juega por las escaleras.

“Hoy es más colectivo, pero antes era contra mí, de chico. Desde Concepción me pasa, son dos presencias, un menor y una persona mayor. En cada casa que me cambio, me van ocurriendo cosas. Ahora lo tengo tan familiarizado, que no me causa espanto”, dijo el actor.

Además, Claudio indicó que en su casa la congregación de la Divina Providencia tenía antiguamente un orfanato, situación que explicaría las presencias infantiles en el lugar. “Los cabros chicos huérfanos estaban acá. Está la energía de ellos transitando”, afirmó.

En la instancia el actor habló sobre la experiencia más intensa que ha vivido en términos paranormales, ya que logró comunicarse con los espíritus que rondan su casa.

“Me levanté a las tres de la mañana llorando, estaba chato, de este submundo que se escuchan las escaleras. Lo juro por mi madre, era tanto el nivel de parálisis, que pido que me acompañen para ir a fumar al balcón. Me pasa desde los 5 años, pero me acompañaron. Me fui a acostar, y los muebles sonaron hasta las 5 de la mañana“, finalizó el actor.

Es necesario destacar que en medio del relato las luces de la casa se apagaron. El hecho asustó a los invitados del programa, sin embargo no se sabe si responde a presencias paranormales o a una broma de producción.