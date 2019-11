Julián Elfenbein recibe nominación a importantes premios latinoamericanos

En medio de la situación del país, el animador Julián Elfenbein recibió este fin de semana una buena noticia: fue nominado a los PRODU Awards, los premios más importantes de la industria para la industria de televisión en Latinoamérica.

Se trata de la nominación a un galardón en la categoría “Mejor Presentador de TV” y donde compite con Marcelo Tinelli, Javier Poza, Chumel Torres y Mario Ruiz.

En conversación con La Tercera, el comunicador dijo que “al principio no cachaba mucho el premio, no lo tenía en mi universo. Pero cuando el canal me cuenta que estoy nominado y que además pasé a ser finalista, sentí orgullo”, partió señalando.

“Obviamente, no estamos en época de celebraciones en Chile, bajo ningún punto de vista, pero siento orgullo, porque es un reconocimiento al trabajo mío, pero también al de mi equipo de Pasapalabra y PH. Esto significa que nuestros programas han traspasado la frontera”, agregó.

Respecto a la crisis social y a la pausa de los programas de entretención aseguró que “era lógico que el programa parara, porque había que darle la preferencia a lo que está pasando en la calle, y eso sigue estando en cuestión, porque puede haber días en que no vaya el programa”.

A lo anterior, explicó que “todo depende de lo que esté pasando, de la temperatura de la calle, y hay que estar bien alineado con eso”.

“Esto que estamos viviendo ahora, es algo que, a mí juicio, se sentía y se veía venir, aunque creo que nadie se imaginó que se vendría con estas dimensiones”, añadió.

Por último pidió “a las autoridades, y no solo a las de ahora, a las de antes, y de antes, antes también… deben entender que la gente, cada uno desde su posición, no quiere más que le metan el dedo en la boca, que somos un país que se cansó”.