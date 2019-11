"Ridícula": Mari Almazábar recibió ola de críticas tras realizar "twerking" en dinámica de "el que baila, pasa" y no dudó en defenderse

La cantante y locutora radial chilena Mari Almazábar se unió a la dinámica de “el que baila, pasa” que se ha tomado las manifestaciones en diversas regiones de Chile.

Todo ocurrió en Plaza Baquedano, donde la cantante, que circulaba en su automóvil, fue detenida por los manifestantes con el fin de que bailara y así pudiera pasar y seguir hacia su dirección de destino.

Tras esto, la cantante no dudó en unirse a la dinámica y sorprendió a los presentes con un atrevido ‘ twerking’, el que sacó aplausos en los manifestantes.

No obstante, la comunicadora estalló al ver los comentarios que se generaron en redes sociales, los cuales criticaban su accionar y también su aspecto físico.

“En cualquier momento se le salia un punto de la operacion”, “Dios mío, debió sentirse tan humillada 😒”, “Ridicula”, “Más tiesa que Paco”, “100% Operada 🤡“, fueron algunos de los mensajes que recibió la cantante, en la cuenta de Instagram de La Cuarta, donde compartieron el video.

Tras esto, Almazábar no dudó en defenderse y comentó: “Honestamente me duele q un país hable de ‘que terrible la violencia’ mientras en redes sociales violentan constantemente a otras personas… yo JAMÁS he insultado a nadie en redes sociales, ni por su físico, ni por dónde vive, ni por lo q hace… si no me gusta alguien no lo sigo ni lo consumo y ya… Ojalá esta revolución también nos sirva para cambiar desde adentro por que esa es la única forma de q realmente crezcamos como sociedad! Siendo más amables con nuestros pares, más tolerantes y menos VIOLENTOS!”, fueron sus categóricas palabras.

