Cristián Riquelme tras vivir difícil momento con su empresa: "Somos muchos los que necesitamos salir adelante"

El pasado 8 de noviembre el actor nacional Cristián Riquelme compartió un angustiante mensaje a través de sus redes sociales, en el marco del estallido social en Chile, con el que varias pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas.

Una de estas, fue la empresa del actor Cristián Riquelme, llamada “De Alaska a Patagonia”, la cual está tratando de llevar adelante pese a la crisis.

Es por esto que el actor decidió hacer todo lo posible por hacer funcionar su empresa, pese a las críticas que ha recibido por promocionarla.

Es por esto que el actor visitó el programa de Chilevisión “Viva la pipol” donde expresó que se viven tiempos difíciles y que como emprendedor había gente que dependía de él, refiriéndose a sus hijos en específico.

Riquelme expresó que “Somos muchos los que necesitamos salir adelante, porque no tenemos respaldo de un gran banco. Mi familia no es familia de plata, no me dio dinero para que yo haga esto. Esto salió a pulso y con una socia que creyó en nosotros también”, expresó.

Asimismo afirmó que en “Chile somos muy buenos para el ‘blanco o negro’, lapidamos o amamos (…) No porque yo de información de viajes estoy en contra de las demandas“, cerró.