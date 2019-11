Jazz desclasificó mensajes que recibió post show con bailarín en silla de ruedas: no contuvo las lágrimas

El día de ayer se vivió un sensible momento en “Rojo“, el programa de talentos de TVN, donde la bailarina Jazz Torres hablaba con Álvaro Escobar sobre su presentación que la dejó en capilla.

Recordemos que en su coreografía se presentó junto a un joven bailarín en silla de ruedas. Si bien el show transmitió emotividad, errores técnicos hicieron que el jurado escogiera como ganadora del enfrentamiento a Nicole Hernández.

A pesar del resultado, Jazz se mostró conforme con su presentación, asegurando que lo hizo como desafío personal “para crecer más“, saliendo de su zona de confort.

Fue ahí cuando se emocionó, pues recordó parte de los mensajes que recibió por los televidentes, quienes le agradecieron que incluyera en su presentación a un bailarín en silla de ruedas.

“Muchas personas me escribieron después, gente que vive en silla de ruedas y eso de verdad me llenó mucho. Con eso yo me quedó, haber sido un aporte para ellos y lograr cambiar algo quizás (…) Ahora lo veo desde otro lado, como inclusivo…no sé”, sostuvo notablemente emocionada.

Aquí puedes ver su baile y el capítulo en donde Jazz expresó estas palabras: