Dj Black habló sobre el femicidio y posterior suicidio que cometió su padre

Cristián Jara, conocido como DJ Black, reveló un crudo y dramático episodio que marcó su vida. El popular personaje de televisión habló sobre el suicidio de su padre en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

“Mi papá se mató, no voy a decir cuándo, pero fue hace poco. Él mató y se mató”, explicó DJ Black sobre su progenitor, quien asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.

“Es fuerte lo que me pasó, lo tuve que enterrar para una Pascua. Algo horrible (…) No le hablo, saqué todas sus fotos. Estoy muy enojado por lo que hizo, por la caga que dejó en dos familias”, agregó, reconociendo que tras el deceso dejó de celebrar Navidad.

DJ Black explicó que él echó a su padre de casa tras descubrir que le era infiel a su madre. Luego del incidente su progenitor decidió vivir con una nueva pareja y se distanció de su familia.

“Creo que cualquier hijo haría eso, si a su mamá la están tratando mal y le están haciendo daño (…) Nos veíamos y no nos saludábamos, como dos extraños”, contó.

Para finalizar, DJ Black señaló que entre él y su padre quedaron muchos temas pendientes y que aún no logra perdonarlo.

“Me gustaría preguntarle por qué mató y se mató. Debe haber estado enfermo (…) Me hubiese gustado preguntarle si alguna vez se sintió orgulloso de mí (…) Es un dolor de mierda que tengo todos los días. Es algo que no se supera. Me hizo tanto daño todo esto. Estoy emputecido hasta el día de hoy ”, cerró.