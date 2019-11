Rafael Araneda y Marcela Vacarezza dedicaron emotivas palabras a su hija en un día especial 

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza compartieron con sus seguidores un importante logro de su hija Martina. La joven se graduó con honores y sus padres publicaron orgullosos varias fotografías del momento en redes sociales.

En las imágenes aparece la reconocida pareja televisiva en compañía de sus tres hijos, Vicente, Florencia y Martina, esta última fue quien recibió cientos de felicitaciones por culminar su etapa escolar.

“¡Felicidades hija mía¡ Te graduaste con honores y recibiste un merecido reconocimiento por tu excelencia académica, gracias a tu perseverancia y dedicación en los estudios y en cada tarea que emprendiste”, escribió Rafael en la imagen que publicó donde aparece en compañía de toda su familia.

“Lo que hagas lo harás bien por que cuentas con la disciplina y el rigor para darle valor agregado a las oportunidades maravillosas que te ha brindado la vida y tu familia. Abrazo gigante de un un papá ORGULLOSO“, agregó el comunicador.

Marcela también compartió imágenes de la familia el día de la graduación de Martina y le dedicó amorosas palabras a su hija.

“Preciosa mía. Hoy se cierra un ciclo maravilloso de tu vida donde aprendiste las herramientas para hacer de tu vida lo que te propongas. Me siento muy orgullosa de ti. No puedo dejar de pensar en el día en que naciste y en cómo fuiste creciendo para convertirte en esta maravillosa mujer. Hoy sigues tu camino, con tus decisiones y no me cabe duda de que serás tremenda en todo lo que te propongas. Te amo“, expresó la psicóloga en la publicación.

Revisa las imágenes a continuación: