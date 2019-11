Roberto Cox habló tras salida de la conducción de CHV Noticias: "No me siento cómodo"

El pasado lunes el periodista de CHV Roberto Cox reapareció en pantalla, tras un mes alejado de la señal.

Recordemos que el comunicador abandonó su labor para sorpresa de todos, luego de que presentara un reportaje al inicio del estallido social, y fuera increpado por manifestantes.

Tras su salida, su rol como conductor del noticiero quedó vacío, puesto que fue utilizado por Daniel Matamala. Esta situación no tendría a Roberto Cox muy contento. O al menos eso expresó para diario Las Últimas Noticias.

“No me siento cómodo, para nada. Yo estaba viviendo en Barcelona, hacia reportajes para Canal 13 y estaba feliz en Europa. Volví a Chile, estaba conduciendo un noticiario y ver que de repente ya no lo estás conduciendo más te lleva a replantearte muchas cosas“, partió comentando.

Bajo esta línea agregó: “No se sabe si será algo permanente o temporal, pero mientras siga en este formato yo no voy a volver a Chilevisión Noticias”.

Cabe mencionar que si bien Roberto Cox ahora no se encuentra en la conducción del noticiero, sí se ha mantenido realizando diversos reportajes sobre la contingencia que enfrenta el país.

“Este nuevo escenario es inesperado. Han cambiado muchas cosas en Chile con este estallido, nos tomó por sorpresa a todos. Creo que de nada sirve perder la calma y la paciencia. Creo que existe la voluntad que yo siga trabajando en CHV y yo me pondré plazos para analizar si este nuevo escenario me conviene y si estoy contento”, sostuvo.

Por último detalló que no ha mantenido conversaciones con sus colegas, tanto de CHV o CNN: “Ninguno se ha acercado a hablar de mi situación y creo que no va a pasar, porque la ‘tele tiene otra dinámica’. Ahora con la mayoría de ellos no coincidimos en el horario y tampoco tendrían por qué preocuparse”, cerró.