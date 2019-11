Daniel Stingo respondió a despectivo ataque realizado por Claudio Fariña

Daniel Stingo respondió a un despectivo e inesperado comentario sobre su profesión (abogado) realizado por Claudio Fariña, periodista despedido de TVN a fines del año 2018 tras 20 años de trabajo.

El comunicador comentó una imagen de la periodista Alejandra Valle, quien junto a Mauricio Jürgensen y Stingo adelantaban lo que sería la próxima emisión del programa El matinal de los que sobran de El Desconcierto.

“¿Sabes qué? El matinal de los que sobran, es el matinal de los bien despedidos… sobre todo el tinterillo de Stingo…”, escribió Fariña en los comentarios.

Es necesario destacar que “tinterillo” según la Real Academia Española (RAE) es la forma despectiva para referirse a un oficinista y “picapleitos, abogado de secano, rábula”.

El término sorprendió a Stingo, quien recibió el ataque gratuitamente. El abogado respondió a Fariña tras ser consultado sobre el tema por el diario Las Últimas Noticias.

“Es un poco gratuito lo de Fariña. Creo que he estado una vez con él en la vida, no lo conozco, no sé por qué puso eso, pero todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera”, explicó Stingo.

Además, el conductor de El matinal de los que sobran aclaró que “es una forma antigua de tratar despectivamente a los abogados. Es una expresión usada tal vez más por los abuelitos, jejejé. Es una forma antigua”.

Lejos de molestarse Stingo se tomó el tema con calma y señaló que él no puede ser del agrado de todo el mundo.