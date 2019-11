Yamna Lobos reveló angustiante experiencia de acoso sexual en su paso por "Rojo"

Yamna Lobos reveló que fue víctima de acoso sexual en su paso por el programa de talentos “Rojo”. La bailarina relató su experiencia en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

En la instancia Yamna señaló que fue víctima de un “alto mando” del programa juvenil cuando negociaba su contrato. Ella no entregó la identidad del sujeto, sin embargo dijo que realizó preguntas subidas de tono, entre otras actitudes reprochables.

“Me empezó a preguntar cosas íntimas de mi pareja. ‘Oye tú, ¿cuántas veces tienes relaciones al día?’, cosas así. Les juro que cuando me preguntó eso yo sentía una cosa aquí (indicando su estómago) y me subía al pecho. Yo sentía como que me estaba ahogando y quedé pa’dentro”, relató la bailarina.

“Yo le dije ‘¿por qué me estás preguntado?’ Él me dijo ‘¿pero qué tiene? ¿qué importa? si somos personas adultas y esto es algo como cotidiano, para conocernos más’. Y yo quería puro salir de ahí y no pude, no fui capaz de enfrentarlo”, agregó.

La bailarina además reveló que en ese momento el sujeto le dio una palmada en el trasero antes de retirarse y que ella no reaccionó por miedo.

“Siempre que pudo me molestó hasta que yo me fui de ahí, como que se divertía haciendo eso. Y yo nunca me atreví a enfrentarlo. Me dijeron cosas que podía hacer y yo por miedo no hice nada, porque nadie me iba a creer y nunca lo conté hasta ahora”, finalizó.