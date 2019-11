Diana Bolocco terminó al borde de las lágrimas tras hablar de las desigualdades que existen en Chile

Las manifestaciones en el Portal La Dehesa el pasado fin de semana, en donde se enfrentaron vecinos de la comuna, fue tema obligado para los matinales durante estas jornadas.

Bajo esta línea el matutino de Mega, “Mucho Gusto“, inició este martes hablando del altercado. En la instancia Karla Constant entregó su sentir respecto a la experiencia en la calle, citando una frase que le dijo una mujer y la marcó.

“No digas más que entiendes lo que nos ocurre, porque no ocupo transporte público, no tengo las deudas que ella tiene, no ocupo salud pública“, partió comentando la animadora.

En este contexto agregó: “Pensó que era patudez que yo dijera ‘yo sé lo que estás viviendo’, pero uno puede empatizar, y ponerse en ese lugar. Ese es el primer desafío, escuchar, y segundo ponerse de verdad en el lugar del otro”.

Cuando la discusión respecto a las desigualdades en Chile estaba instalada, Diana Bolocco, emocionada, tomó la palabra y narró sucesos desde su experiencia personal.

“Yo creo que los sentimientos no se discuten, independiente de dónde vengan, de dónde ocurra, cuando esa señora dice eso, es así, es real. Y como tú te sientes es verdadero, y creo que las intenciones son muy poderosas. Yo vengo de un lugar muy extremadamente privilegiado, que no elegí por los demás, tuve la fortuna de vivir ahí”, inició la animadora.

A pesar de esto, explicó que esto no quita que tenga intenciones de acoger y escuchar, para luego recordar los duros términos con los que se trataron los vecinos en el Portal La Dehesa.

“Probablemente no lo vamos a conseguir, de saber cómo esas personas viven, pero está la intención. Lo primero es conocerse, lo que pasa en el Mall de La Dehesa es que esas personas no se conocen. No tienen un lazo, cuando uno tiene un lazo, no importa donde un viene, del colegio al que fue”, relató Bolocco, quebrándose.

Finalmente agregó: “Han sido semanas duras para todos. Creo que tenemos un rol fundamental, del privilegio de estar acá, y de llegar tanta gente. De transmitir lo que está pasando, pero también de entregar luz (…) tenemos una misión que es acompañar, entretener”.