Falleció novio de "Contra viento y marea": "Pancho" Saavedra se despidió con emotivo mensaje

Querido Víctor : descansa, fue todo muy largo, la falta de empatía y humanidad de nuestro Sistema de salud golpearon fuerte en la vida de tu hermosa Familia. Intentamos hacer todo, entregarte esa última alegria y hacer tu voluntad. Gracias por dejarnos entrar en tu vida, entrégale fortaleza a Margarita, tu Madre e hijos. Yo solo te doy las gracias por dejarnos conocerte y te juro que mientras tengamos la posibilidad nunca nos cansaremos de pedir con fuerza una Ley Nacional del Cáncer, en tu nombre y por todos quienes luchan y sufren más de lo debido por falta de atención. Descansa amigo mío y vuela alto ❤️