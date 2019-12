Malucha Pinto se confiesa tras polémica con Loreto Aravena: "Hubo una infortunada situación"

En el marco del estallido social, diversos actores y artistas chilenos convocaron a una manifestación con el fin de protestar contra las violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido.

Fue en este contexto que la actriz nacional Malucha Pinto decidió invitar a sus amigas y amigos cercanos, entre los que se encontraba Loreto Aravena.

No obstante, más tarde Pinto se comunicó con Aravena para cancelar la invitación que le había realizado, a pedido de otros actores, debido a la relación sentimental que tiene la actriz con Maximiliano Luksic, hijo del conocido empresario Andrónico Luksic.

Tras esto, se generó una polémica, luego de que se filtrara un audio en el que la actriz le decía a Aravena que no podía asistir al evento.

Bajo este contexto, la actriz contó su verdad al medio La Cuarta, explicando que “esto ocurrió tres días después del estallido social. Fue un momento en el que yo diría que no había orgánica, ni organización de nada, simplemente un grupo de actores que quisieron manifestarse en relación a la gente que estaba muriendo, eso ocurrió”, dijo.

A esto agregó que “invité a la Loreto, porque me pidieron que invitara a colegas, a mis amistades, a la gente de la que yo tenía el teléfono. Ahí hubo una infortunada situación, pero también apresurada y pensaron que no era bueno que fuera la Loreto por su relación con Luksic, a mi parecer equivocadamente“.

Malucha siguió explicó que “generó una tremenda discusión entorno a nuestro gremio, de hecho yo me retiré del grupo y le dije a la Loreto, porque me dio temor de que ella fuera”.

A pesar de esto, la actriz cree que esto “generó una gran discusión que fue muy buena, que además arribó a espacios excelentes, justamente a tomar grandes decisiones, con relación a que cabemos todos, todos los que queramos ser parte de esto, vamos a ser parte”, dijo.

Sobre el audio filtrado, Pinto manifestó que “desgraciadamente ese fue un audio personal que yo le mandé a la Lore, que no sé cómo terminó en la prensa y que terminó de esta manera muy desafortunada”.

Finalmente expresó que “no quise hablar de este tema, no he aclarado por Twitter, ni he aclarado nada, porque me parece feo. Si me preguntas, yo tengo que contestar, pero es algo que yo no quisiera hacerlo público”, sostuvo.