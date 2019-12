Dana Hermosilla sobre término con Camila Recabarren: "Nadie sabe lo que pasa entre nuestras cuatro paredes, solo nosotras"

El fin de semana se dio a conocer el quiebre sentimental entre la ex Miss Chile Camila Recabarren y Dana Hermosilla, lo que generó diversos comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que hace algunas semanas la modelo anunció que se iría de Santiago, para vivir al Valle del Elqui junto a su hija para desarrollar nuevos proyectos.

Sobre esto, la expareja de Camila conversó con el medio La Cuarta, donde expresó que el plan original era irse juntas: “Siempre hemos sido como poto y calzón”, explicó.

Tras esto, manifestó que “creo que lo que está ocurriendo en Chile a muchos nos llevó a un replanteamiento a niveles personales de familia, pareja y trabajo. (…) Estamos pasando por una etapa diferente a la que están acostumbradas a vernos en redes, donde todo era risas y unión. No es una etapa que necesariamente tiene que llevar a un término como se ha especulado, es una etapa más seria de decisiones importantes, donde hay que tener muchas cosas en consideración, donde se debe producir un distanciamiento físico, dado nuestros planes y eso hace que se sienta triste y agobiante”, dijo.

Al ser consultada sobre de quién fue la decisión de vivir en el Valle del Elqui, manifestó que “yo amo el Valle y he querido cambiar de dirección muchas veces en mi vida, y ahora se dio la posibilidad de hacerlo juntas. Eso no quita que cambios de este tipo sean a veces difíciles. Hay miles de temas que deben organizarse, desde temas emocionales hasta temas burocráticos y legales“, expresó Hermosilla.

Finalmente, al ser consultada sobre si el quiebre con Recabarren era definitivo, Dana comentó que “Camila vive la vida intensamente y eso es algo que amo de ella, porque cuando yo me quedo estancada ella me lleva a la acción. Sin embargo, esta intensidad a veces también tiene sus contras, ya que lleva a precipitarnos y a conclusiones que no son las definitivas“, dijo.

A esto añadió que “hay muchos caminos que nos pueden llevar a esa felicidad a largo plazo, puede ser terminar, puede ser volver a conquistarnos y empezar de cero, puede ser seguir viviendo tan intensamente como lo hemos hecho hasta ahora. Nadie tiene la respuesta, nadie sabe lo que pasa entre nuestras cuatro paredes, solo nosotras. No hay terceras personas involucradas. Pero creo que siempre está la opción de hablar de relaciones abiertas o poli amor, porque es algo natural pensar en esas cosas”, cerró.