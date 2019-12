"Llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar": Luis Jara se emociona hasta las lágrimas en "Mucho Gusto"

En una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, se vivió un especial momento, luego de que el panelista Joaquín Méndez invitara a una persona para dar un espacio de “paz y tranquilidad” con la utilización de cuencos tibetanos.

En este contexto, el conductor del programa Luis Jara se vio sumamente emocionado, y expresó que “a mí me pasó algo muy especial, sentí unas profundas ganas de llorar y de hecho lloré durante todo el rato, porque aparecen imágenes y sentí como que se desbloqueaban ciertas cosas en mi mente”, dijo.

A esto agregó que “lloré sin parar, sentí como que estaba soltando cosas que tengo acá se han depositado mucho rato y cosas que tengo bloqueadas en mi mente. Cuando hacía este ejercicio empezaron a brotar mis lágrimas y no podía parar, ¿a que se debe eso?”, consultó Jara.

Ante esto, el invitado de Joaquín explicó que “se debe principalmente a la energía moviéndose en tu interior”, dijo.

Tras esto, el conductor de “Mucho Gusto” señaló que “yo me imagino que cuando uno suelta, entra en un estado, porque yo creo que los seres humanos almacenamos mucho miedo, mucho temor producto de incertidumbre, por miedos acumulados por las cosas que nos han pasado y tengo la impresión de que este ejercicio de respirar y botar es una forma de despojarse del miedo”, dijo el conductor.

Posteriormente y lleno de lágrimas en su rostro, Luis Jara afirmó que “yo he vivido mucho tiempo con rabia y no sabía, entonces estoy muy contento de haber decidido como hombre parar, una decisión en la cual mi familia y Pablete en particular me ayudó mucho, porque no sabía que yo había almacenado tanta rabia“.

A esto agregó que “son cosas muy personales muy internas, (…) que explotaron en su momento y el momento de tu generoso ejercicio presionó las imágenes de mis padres, bueno hay una historia muy dolorosa…“.

“Estoy muy dolido porque yo amo esta tierra y me siento muy orgulloso del lugar en que nací y siento que el dolor que yo tengo hoy día, que estoy botando, un dolor que yo quiero que pase y me siento muy orgulloso de llorar, me siento muy feliz“, siguió expresando Jara.

“Estoy muy feliz de haber desbloqueado mi rabia, de haber desbloqueado mi pena, de haber tenido la valentía de decir stop, porque no es fácil, la vida nos está atrapando muy cruelmente”, dijo.

Posteriormente expresó que “estoy llorando por todas las personas que les ha costado salir, que probablemente en toda una vida no van a poder parar porque no lo pueden hacer… y esa es una empatía que me hace feliz“.

“Estoy muy contento que mi cuerpo y mi alma reaccione y me siento mucho más hombre que antes, porque soy capaz de que mis emociones fluyan y poder hacerlo sin pudor, poder hacerlo sin vergüenza”, dijo el cantante.

Finalmente expresó que “yo el otro le dije a Pablete, yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar, pero sé que esa prioridad no es la más importante, porque que hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático y eso también me alegra, una lagrima no tiene que ser necesariamente una expresión de pena“, fueron parte de sus declaraciones.