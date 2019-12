Durante la jornada de ayer, en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, el conductor del espacio Luis Jara protagonizó un emotivo y comentado momento.

Todo ocurrió cuando el panelista Joaquín Méndez invitó a un joven para dar un espacio de “paz y tranquilidad” con la utilización de cuencos tibetanos.

Tras esto, Jara no pudo contener su emoción y comenzó a llorar de manera desesperada. El animador expresó lo triste que estaba por no poder cantar, pero que apoyaba las demandas sociales.

“Yo el otro le dije a Pablete, yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar, pero sé que esa prioridad no es la más importante, porque que hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático y eso también me alegra, una lagrima no tiene que ser necesariamente una expresión de pena”, fue parte de lo que expresó.

Las declaraciones de Luis Jara generaron diversas reacciones en los usuarios de redes sociales, y uno de éstas fue la del exnotero de “Mucho Gusto” Álvaro Sanhueza.

“No me aguanté y qué. La falta de empatía de Lucho Jara, que no me sorprende. Llora por no poder cantar. Paremos los cinismos y las caretas… ¡Ese no es el verdadero Chile! ¡Aburrido de este florerito! ¡Lo digo y qué! Su círculo de hierro lo protege“, escribió el periodista.

A esto agregó que “a esta altura de mi vida y en los momentos que vivimos hay que desnudar a estas ‘figuritas’ de sueldos millonarios y que se creen los paladines de la TV. Me aburrí”, dijo.

Finalmente expresó que “nunca viví apitutado, estudié en escuela fiscal, jugué a la pelota en la calle, por apellidos, ni hablar. Todas las cosas/pegas que logré, mucho-poco, fue sacándome la cresta!”, cerró.



