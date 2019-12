Antonia Giesen se vistió con bolsas de basura para entregar un potente mensaje

Antonia Giesen, la actriz recordada por interpretar a “Karina” en Pacto de Sangre, sorprendió a sus seguidores en redes sociales luciendo un vestido confeccionado con bolsas de basura.

El diseño es propiedad de la artista Javiera Jordán y la sesión de fotos estuvo a cargo de Nilxon Araya. En las imágenes, publicadas en la cuenta de Instagram de la actriz, se puede ver a Antonia luciendo la particular prenda realizada con bolsas negras, que busca entregar un mensaje relacionado con el estallido social que experimenta al país.

“Javiera Jordán, diseñadora chilena, junto a otras personas dedicadas al arte me invitaron a participar de un proyecto colectivo motivad@s por la necesidad de poner algo de sí, dentro del contexto político y social que hoy vivimos, poniendo sus ideas y sus manos en lo que les gusta y saben hacer”, explicó la actriz.

Por su parte Jordán, que siempre trabaja con materiales pocos convencionales, señaló que las bolsas de basura fueron el elemento que considero más adecuado relacionado con la actualidad nacional.

“El año pasado hice uno de PVC y ahora quería hacer algo con bolsas de basura. Y cuando empezó toda la contingencia nacional, me di cuenta que era muy apropiado. Yo soy partidaria de que, con cualquier material, si tú sabes transformar la materia, puedes crear una obra de arte. Por ejemplo, yo nunca he promovido la seda”, explicó la diseñadora al diario Las Últimas Noticias.

“Todo el mundo tiene contradicciones. No siempre es blanco o negro y ese es el sentir del momento. Yo no quise poner mi postura porque esto es un desahogo creativo, no para imponer que la gente piense algo. En el fondo, cuando tú vas a una exposición, nadie te dice esta foto es para que tú sientas a o b. La foto es para que sientas”, agregó Jordán.

Revisa las imágenes a continuación: