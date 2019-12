El agresor le pidió perdón: Lorena capetillo reveló que fue víctima de abuso sexual

Lorena Capetillo reveló que fue víctima de abuso sexual. La actriz contó detalles del terrible episodio en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En el espacio televisivo se les preguntó a los invitados quienes habían sido víctimas de abuso. Lorena decidió entregar su testimonio pese a reconocer que aún no se sentía preparada.

“Me cuesta, no sé si quisiera abrirlo, pero sí fue en una instancia… últimamente con todas las cosas que han sucedido, están las chicas de LasTesis, que han hecho este baile, Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Ha sido un mantra sanador aún más para mí en la revisión de la situación. Se los agradezco”, manifestó la actriz notoriamente nerviosa.

“No fue mi culpa, lo tuve que trabajar hasta el momento de decir ‘sí’, pero durante muchos años cargué con el ‘yo la embarré’… porque yo me expuse, no me fijé, porque me pusieron algo en el copete. Si bien yo le enseño a mis hijos el autocuidado, porque me parece que hay lugares donde no te puedes exponer (…), pero en mi caso me sentí súper culpable de haber bebido, de que me pusieron algo. Lo tuve que trabajar ene porque me afectaba en las relaciones”, explicó Lorena.

El agresor se puso en contacto con la actriz siete años después del incidente. El sujeto reconoció que recordaba o ocurrido y le pidió perdón.

“Esa persona me mandó un mensaje por Facebook, anónimo: ‘Me acuerdo perfectamente lo que pasó, te quiero pedir perdón. Soy tal persona, no he podido nunca avanzar en mi vida, sé que lo que hice estuvo mal. Te pido perdón‘”, reveló Lorena.

“Han pasado hartos años, muchos, y soy creyente, creo profundamente en el amor, que restaura todo. También están las ganas mías de vivir por sobre todas las cosas que yo haya vivido. Me lo lloré todo, no tengo miedo y no saldría con miedo a la calle”, finalizó.